Ya es oficial: el Tottenham anuncia su fichaje más caro

El Tottenham ha anunciado este lunes el fichaje de Sandro Tonali, procedente del Newcastle, en un traspaso definitivo.

Los Spurs fichan al centrocampista italiano Sandro Tonali, procedente del Newcastle United, en una operación que puede alcanzar los 100 millones de libras.

Según la BBC, el Tottenham ofreció unos 80 millones de libras, rechazados por el Newcastle; finalmente acordó pagar 92,5 millones de libras más 7,5 millones en variables.

El valor total alcanzará los 100 millones de libras (116 millones de dólares), la cifra más alta pagada por los Spurs.

El italiano, de 26 años, mostró su alegría por vestir la camiseta de los Spurs y destacó que su primera impresión del club fue «fantástica».

«Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, la afición, el estadio y el estilo de juego; fue como magia, y supe al instante que tenía que fichar por el Tottenham. Me he enfrentado al equipo varias veces anteriormente y el ambiente siempre ha sido excepcional gracias a su afición... Estoy deseando que empiece la temporada», afirmó.

El director deportivo del Tottenham, Johan Lang, lo elogió: «Es uno de los mejores centrocampistas de Europa y estamos muy contentos de que se una a nosotros».

El jugador llegó a Inglaterra en 2023 procedente del Milan y ganó la Copa de la Liga con el Newcastle en 2025.

El Newcastle confirmó el traspaso con un comunicado en el que destacó que «el importe, no revelado, supone la segunda venta más importante en la historia del club».