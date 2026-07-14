Ya es oficial: el Manchester United cierra su tercer fichaje

El Manchester United ha anunciado oficialmente el fichaje del belga Yuri Tielemans, procedente del Aston Villa, para reforzar las filas de los «Diablos Rojos» a partir de la nueva temporada.

El club informó, en un comunicado en su web oficial, que el belga firmó hasta 2031 y es el tercer fichaje del verano tras André Santos (Chelsea) y el portero Karl Darlow (Leeds United).





El club recordó que el belga, con 90 partidos internacionales, acaba de disputar el Mundial y llevó a su selección a cuartos de final.

La temporada pasada dio siete asistencias con el Villa y marcó el primer gol en la final de la Liga Europa ante el Friburgo.

Además, fue el jugador que más penetró en las defensas por cada 100 pases en la Premier League y el segundo con más pases bajo presión.









El propio Tielemans afirmó en la web del club: «Es difícil describir lo orgulloso que me siento de unirme al Manchester United. Fichar por un club tan especial como este es una sensación increíble; es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol por primera vez».

«He tenido el honor de alcanzar el éxito en este deporte, y eso ha reforzado mi determinación de lograr aún más. La ambición de todos en el club es muy clara; todos estamos decididos a luchar por los títulos más importantes en los próximos años».

Jason Wilcox, director deportivo, añadió: «Yuri es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League desde hace siete años. Tiene la técnica, la ambición y la mentalidad para triunfar en el United».

Y añadió: «Yuri destaca por su regularidad y aportará serenidad, creatividad y liderazgo. Nos complace dar la bienvenida a un jugador con su influencia y experiencia, tanto en el campo como en el vestuario, mientras construimos un equipo capaz de competir por los títulos más importantes».







