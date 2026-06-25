Ya es oficial: el campeón «Yelo» es el segundo fichaje del Al-Ahly este verano, tras Kinteh

Al-Ahli saudí ha anunciado su segundo fichaje para el mercado de verano, pocos días después del primero.

El viernes fichó al defensa gambiano Abubakar Sidi Kinteh, del Tromsø noruego, por cinco años.

Menos de una semana después, el club anunció la llegada del extremo saudí Mishaal Al-Mutairi, del recién ascendido Abha, procedente de la Yello League (segunda división).

El club publicó en su cuenta de X una foto del jugador con la camiseta del equipo y le dio la bienvenida con el mensaje: «Nos has iluminado, Meshal... Bienvenido a tu club».

El extremo saudí, de 27 años, ya jugó en Al-Ansar y Al-Ahli antes de recalar en Abha en 2023.

Fue clave en el ascenso del Abha a la Liga Roshen la temporada pasada, con 8 goles y 9 asistencias en 31 partidos de la Liga Yelo.

El Al-Ahli refuerza su plantilla para pelear por la Liga Saudí —tras ser tercero el curso pasado— y defender el título de la Liga de Campeones de Asia de Élite, conquistado en las dos últimas ediciones.