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Ya es oficial: el Ayubspor turco ficha a una estrella marroquí

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Eyupspor
J. El Yamiq
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Ha jugado anteriormente en Italia, España y Arabia Saudí

 El defensa marroquí Jawad El Yamiq se ha incorporado este miércoles al fútbol turco.

El club turco Ayubspor ha anunciado hoy jueves el fichaje del marroquí Jawad El Yamiq, procedente del Real Zaragoza español.

El club turco lo anunció con un breve comunicado: «Bienvenido, Jawad El Yamiq».

«Nuestro club ha firmado un contrato con Jawad El Yamiq y le deseamos una carrera llena de éxitos con nuestra camiseta violeta y amarilla; le damos la bienvenida a nuestro club».

El zaguero, con experiencia en Marruecos, Italia (Génova y Perugia) y España (Zaragoza y Valladolid), llega procedente del conjunto maño.

Además, jugó en Arabia Saudí con Al-Wehda y Al-Najma antes de volver a Zaragoza.

Con la selección de Marruecos ha disputado varios torneos internacionales, el más reciente la Copa de Naciones 2025, aunque no estuvo en el Mundial 2026.



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