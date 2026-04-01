El Al-Hilal ha recuperado a dos jugadores lesionados de cara a su enfrentamiento contra el Al-Taawoun en la Liga Roshen de Arabia Saudí, al tiempo que ha revelado cuánto tiempo estará de baja su jugador francés Simon Boubari.

El Al-Hilal recibirá al Al-Taawoun este próximo sábado en el Kingdom Arena, en la 27.ª jornada de la Liga Roshen.

Setenta y dos horas antes del partido, el Al-Hilal anunció que Hassan Tambakti y Mutaib Al-Harbi habían participado en la primera parte de la sesión de entrenamiento en grupo del equipo el miércoles, tras completar su programa de rehabilitación.

El dúo saudí está ahora cerca de debutar contra el Al-Taawoun, tras las lesiones que sufrieron mientras estaban concentrados con la selección saudí durante la concentración de marzo, lo que les impidió participar en los amistosos contra Egipto y Serbia.

En cuanto al tercer jugador saudí, Sultan Mandash, acudió a la clínica médica del club el miércoles tras sufrir una lesión en el tobillo mientras se encontraba concentrado con la selección saudí, tras su participación en el partido amistoso contra Egipto.

Por su parte, las pruebas médicas han revelado que el francés Simon Bouabri necesita un programa de tratamiento y rehabilitación de entre uno y diez días, tras la lesión en el tendón de la corva que sufrió mientras estaba concentrado con la selección francesa sub-21.

Esto confirma la ausencia de la estrella francesa en los dos próximos partidos del Al-Hilal en la Liga Saudí Roshen, contra el Al-Taawoun y el Al-Khulood, los días 4 y 8 de abril, en las jornadas 27 y 29, respectivamente.

Boubari sufrió la lesión en el minuto 32 del partido disputado el pasado jueves entre las selecciones sub-21 de Francia y Luxemburgo, que los jóvenes «Les Bleus» ganaron por 5-1, antes de regresar a la capital saudí, Riad, para recibir el tratamiento necesario.

El Al-Hilal ocupa actualmente el segundo puesto de la tabla de la Liga Profesional Saudí con 64 puntos, a tres puntos del líder, el Al-Nassr.