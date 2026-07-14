Ya es oficial: el Al Ahly rescinde el contrato de Trezeguet de mutuo acuerdo

El Al-Ahly ha anunciado oficialmente la rescisión de su contrato con el jugador Mahmoud Hassan «Trezeguet», de mutuo acuerdo, y ha valorado positivamente el esfuerzo realizado por el jugador durante su etapa en el club.

En un comunicado publicado hoy en sus redes sociales, el club informó: «El Al Ahly rescinde el contrato de Mahmoud Hassan Trezeguet tras conversaciones amistosas y un acuerdo económico, gracias a la excelente relación entre ambas partes».

El comunicado añadía: «El Al-Ahly ha expresado su agradecimiento a Trezeguet por el tiempo transcurrido, durante el cual se esforzó al máximo para contribuir, junto a sus compañeros, a lograr los mejores resultados a todos los niveles».

El jugador, por su parte, agradeció al club y a su junta directiva el trato recibido y expresó su cariño a la afición.

El Al-Ahly lo fichó al inicio de la temporada pasada por cinco años, pero el jugador solo permaneció un curso.

En los últimos días han circulado numerosas noticias según las cuales el club saudí Al-Riyad sería el principal interesado en los servicios del jugador, que recientemente participó con la selección egipcia en el Mundial de 2026.







