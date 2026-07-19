Ya es oficial: el Al Ahly egipcio ficha a un jugador marroquí de gran nivel

El Al-Ahly egipcio anunció este domingo el fichaje del delantero marroquí Sofiane Benjadida, procedente del Fassi, con un contrato de tres temporadas.

El club emitió un comunicado en el que Essam Serageldin, responsable de fichajes, explicó que viajó a Marruecos para cerrar los detalles financieros y administrativos junto a Wael Gomaa, director deportivo.

El Al-Ahly agradeció a la directiva del Maghreb Fez, liderada por Omar Benis, por su colaboración y destacó la buena relación entre ambos clubes.

El fichaje se cerró tras la gran temporada de Benjadida con el Magreb Fez, con el que fue clave en la conquista de la Liga marroquí.

El delantero marroquí fue el máximo goleador de la liga con 20 tantos en 31 partidos, en los que aportó 22 goles —20 marcados y dos asistencias—, lo que confirma su gran capacidad goleadora.

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Standard de Lieja belga y luego pasó por las divisiones formativas del Raja antes de llegar a sus respectivos primeros equipos. Después pasó al RW De Molenbeek belga antes de regresar a Marruecos con el Maghreb de Fez, donde brilló.

La directiva del Al-Ahly sigue activa en el mercado de verano para reforzar el plantel de cara a las próximas competiciones. Anteriormente fichó a Ali Mahmoud y Aktai Abdullah, del ENPPI, como parte de un plan para construir un equipo competitivo en todas las competiciones nacionales y continentales.