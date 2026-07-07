Ya es oficial: el Al Ahly egipcio cierra su segundo fichaje

El Al Ahly egipcio ha anunciado este martes su segundo fichaje del verano: el delantero del ENPPI Aktai Abdullah, por cinco años.

Antes, el club había confirmado el fichaje de Ali Mahmoud, también del ENPPI, por el mismo periodo.

El club lo anunció en Facebook con el mensaje: «La historia empieza en el ENPPI… Aktai Abdullah, en el club del siglo».

En un comunicado, el club informó: «El jugador Aktai Abdullah, procedente del ENPPI, firma por cinco años, y el Dr. Essam Serageldin, responsable de fichajes, ha completado todos los trámites».

Con estas incorporaciones, el Al Ahly busca mejorar su rendimiento tras acabar tercero en la liga pasada y quedarse sin el título de la Liga de Campeones de África.

Cabe señalar que Aktai Abdullah formaba parte de la convocatoria preliminar de la selección egipcia de cara al Mundial de 2026, antes de ser descartado antes de viajar a Estados Unidos.











