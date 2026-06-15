Ya es oficial: El Al-Ahly anuncia el fichaje de Al-Hussein Ammouta y designa a su asistente egipcio

Este lunes por la tarde, el club egipcio Al Ahly anunció la contratación del entrenador marroquí Al-Hussein Ammouta para dirigir al primer equipo de fútbol durante las próximas dos temporadas.

Previamente, el club había agradecido a su anterior técnico, el danés Jes Torup, tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo en junio.

En un comunicado, el club informó: «El consejo de administración, reunido esta tarde bajo la presidencia de Mahmoud Al-Khatib, aprobó la reestructuración del área de fútbol propuesta por Yassin Mansour y Sayed Abdel Hafiz, que incluye la contratación de Al-Hussein Ammouta».

Amota, con amplia experiencia, dirigió a la selección marroquí de veteranos y a clubes como Wydad, Al Sadd y Al Jazira, además de la selección de Jordania.

Además, se incorporó a Yasser Radwan al nuevo cuerpo técnico.

Además, Amr Anwar fue designado subdirector de las academias y Ahmed El Sayed asistente en la nueva estructura administrativa y técnica.