Ya es oficial: el Al-Ahli saudí revoluciona el mercado con sus fichajes más caros

El Al-Ahli saudí anunció este martes el fichaje de la estrella armenia Edward Spirtzyan, procedente del Krasnodar ruso, por unos 21,9 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro del equipo en este mercado de verano.

El club lo anunció oficialmente, sin detallar la cifra, y medios saudíes aseguran que el contrato es de tres temporadas.

Es el tercer fichaje del club y el más caro hasta ahora.

Con este fichaje, el Al-Ahli suma tres incorporaciones este verano: el defensa gambiano Abu Bakr Sidi Kinteh, procedente del Tromsø noruego por 6,5 millones de euros, y el lateral saudí Mishaal Al-Mutairi, llegado del Abha en traspaso gratuito.

Según Transfermarkt, el traspaso costó 21,9 millones de euros, cifra que refleja la apuesta del club por su potencial en el centro del campo.

Las cifras hablan por sí solas: 32 participaciones en goles en una temporada

La pasada temporada disputó 42 partidos con el Krasnodar, marcó 14 goles y dio 18 asistencias, para un total de 32 contribuciones.

Su capacidad para actuar como creador o extremo, su visión de juego y su precisión en el pase lo convierten en un refuerzo clave para el Al-Ahly.