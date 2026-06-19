Ya es oficial: el Al-Ahli saudí anuncia su primer fichaje del verano

El club saudí Al-Ahli ha anunciado su primer fichaje para el mercado de verano: el defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, del Tromsø noruego.

El club publicó en su cuenta de «X» una imagen de Kinteh con la camiseta del equipo y el mensaje: «De los campos de Alfheim Tromsø a Yeda, bienvenido, Abubakar Sidi, a su nuevo hogar».

El club no ha revelado los detalles del traspaso, aunque se informa que el defensa firmará por cinco años, hasta 2031.

Según informes, el fichaje costará 7 millones de euros, que el club saudí pagará en plazos.

Con 19 años, se convierte en el primer refuerzo del club para el próximo mercado de verano, periodo en el que se esperan más movimientos tras la inminente salida del centrocampista marfileño Frank Kessié.

Kinte, considerado uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa, ya fue distinguido como mejor jugador revelación de la liga noruega en mayo.