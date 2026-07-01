Ya es oficial: el Al-Ahli saudí anuncia la marcha de Frank Kessié

El club saudí Al-Ahli ha anunciado oficialmente la salida de su centrocampista marfileño Frank Kessié, tras tres años en el equipo.

El «Al-Raqi» publicó en su cuenta de «X» una foto del marfileño con la camiseta del equipo y el mensaje: «Gracias, Frank Kessié, por todo».

Kessié se marcha como agente libre tras la expiración de su contrato el pasado junio, sin renovación por parte del club.

Llegó en 2023 procedente del Barcelona y se convirtió en pieza clave del equipo.

En tres temporadas ayudó a ganar dos Ligas de Campeones de Asia y una Supercopa saudí.

En total, disputó 119 partidos, marcó 26 goles y dio 14 asistencias.