Ya es oficial: Crispó inicia una nueva etapa como entrenador

El argentino Hernán Crespo ha fichado por el Atlas mexicano para dirigir al equipo en el inicio de la nueva temporada de la liga nacional (Apertura).

Sustituye a su compatriota Diego Coca, quien dejó el cargo a principios de mes.

El club informóen su sitio web que Crespo, de 51 años, fue elegido por su experiencia y liderazgo.

El técnico, de 51 años, regresa a los banquillos tras dejar el São Paulo brasileño en marzo.

Desde su retiro en 2012 ha dirigido al Modena, Banfield, Defensa y Justicia, Al-Duhail, Al-Ain y São Paulo.

Con el Al-Duhail ganó el triplete de liga, copa y Copa de la Liga 2022-2023, y luego llevó al Al-Ain a la Liga de Campeones de Asia.

Su nombre sonó recientemente para dirigir al Rayo Vallecano, el Marsella, el Lazio, el Parma y varios clubes árabes como Al-Ittihad y Al-Sadd.

Debutará el 1 de agosto ante el Monterrey en la primera jornada de la Liga Mexicana.

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