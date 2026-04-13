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Ya es oficial: Anthony Correia deja el Telstar y firma por tres temporadas

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Anthony Correia se incorporará como entrenador del FC Utrecht, anunciaron este lunes el FC Utrecht y el Telstar.

Su fichaje se rumoreaba desde hacía semanas: el sábado De Telegraaf reveló la cifra exacta que el Utrecht pagaría por el técnico.

Según el rotativo, el traspaso asciende a 700 000 euros, cifra récord para el Telstar, cuyo anterior máximo era de 375 000 euros por una venta de los Leones Blancos.

Correia llega acompañado por sus asistentes Gertjan Tamerus y Robbert Michielsen y firma por tres años.


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