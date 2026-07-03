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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Ya es oficial: Allegri, nuevo entrenador del Nápoles

M. Allegri
SSC Nápoles
AC Milán
Serie A
Italia

Una aventura diferente

El Nápoles ha anunciado oficialmente a Massimiliano Allegri como nuevo entrenador hasta 2029.

Allegri, que ya jugó en el Nápoles en la 1997/1998, debutó como técnico en la 2003/2004.

En 2007/2008 ascendió al Sassuolo a Segunda y ganó la Supercopa de Tercera. Meses después debutó en Primera con el Cagliari, acabó noveno y obtuvo el premio al mejor entrenador.

En 2010 llegó al Milan, con el que ganó la Serie A 2010-2011 y la Supercopa de Italia.

Entre 2014 y 2019 dirigió a la Juventus, con la que ganó cinco ligas, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas, y alcanzó dos finales de la Liga de Campeones.

En 2021 regresó a la Juventus y conquistó su quinta Copa de Italia en 2024; la temporada pasada dirigió al Milan y lo dejó quinto en la Serie A.

El Nápoles cerró el comunicado con un «¡Bienvenido, señor Allegri!».

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