El consejo de Al-Hilal, liderado por el príncipe Nawaf bin Saad, aprobó hoy el traspaso del jugador Mohamed Al-Qahtani al Al-Qadisiyah en el mercado actual.

El club le agradece su labor y le desea éxito en su nueva etapa.

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Con la camiseta azul, el jugador aportó nueve títulos: dos ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de Arabia, la Liga de Campeones de Asia y el Campeonato de Riad.

También disputó una Copa Mundial de Clubes con el conjunto azul.

Su salida se produce en plena reestructuración del plantel de cara a la nueva temporada bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi.

A lo largo de su etapa en el Al-Hilal, Al-Qahtani sufrió la falta de minutos y el marginamiento constante por parte del técnico italiano.