Ya es oficial: Al-Nasr anuncia los detalles de su concentración de pretemporada

Al-Nasr ha anunciado los detalles de su concentración de pretemporada para la Liga 2026-2027.

El club saudí lo anunció en su cuenta oficial de X: la primera fase arrancará el domingo en Riad.

La primera etapa concluirá el 11 de julio, tras lo cual el plantel viajará a Abha para la segunda fase, del 12 al 22 del mismo mes.

La tercera fase se desarrollará en Lisboa (Portugal) del 25 de julio al 5 de agosto.

Según el diario «Al-Riyadiah», allí disputará varios amistosos tras la incorporación de los internacionales.

El Al-Nassr buscará cuatro títulos la próxima temporada: Liga Roshen, Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Supercopa saudí y Liga de Campeones de Asia.