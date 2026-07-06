Ya es oficial: Al-Nasr aclara el futuro de Brozović

El Al-Nasr ha anunciado oficialmente la salida del centrocampista croata Marcelo Brozović tras tres temporadas en el club.

Llegó en verano de 2023 procedente del Inter de Milán y pronto se hizo imprescindible en el once gracias a su experiencia y calidad.

El club le dedicó un vídeo en sus redes con sus mejores momentos y sus aportes en cada competición.

Lee también... Posticoglou a las estrellas del Al-Nassr: «El respeto es la base de todo»

Acompañó el vídeo con la frase: «Los años que ha pasado Brozović con nosotros permanecerán en nuestra memoria y no se olvidarán», reconociendo su aportación y confirmando el final de su etapa.

Conquistó dos títulos: la Liga Árabe de Clubes y la Liga Roshen saudí, dejando huella en una de las etapas más exitosas del club.

A nivel individual, el internacional croata disputó 124 partidos con la camiseta del Al-Nassr en diversas competiciones, en los que marcó 8 goles y dio 23 asistencias, según las estadísticas de la web «Transfermarkt», lo que confirma su influyente presencia en el centro del campo del equipo.

Su salida forma parte de los cambios que el Al-Nassr realiza en este mercado veraniego, con miras a una temporada en la que buscará competir en todos los frentes.