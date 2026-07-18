El club saudí Al-Hilal ha anunciado oficialmente el fichaje del portero internacional Mohamed Al-Owais tras su destacada actuación con la selección saudí en el Mundial 2026.

El club emitió un comunicado donde confirma su regreso por dos temporadas, lo que reabre el debate sobre el futuro de la portería, especialmente ante la posible salida de Yassine Bounou.

El portero se unirá de inmediato a la concentración del Al-Hilal en Austria para preparar la próxima temporada, tras elegir regresar al club capitalino pese a tener ofertas de Al-Hilal, Al-Dara’iya y Al-Shabab, aprovechando su destacada actuación con la selección saudí en el Mundial 2026.

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El portero internacional había dejado el Al-Hilal en 2025 para fichar por el Al-Ula y jugar con más regularidad, tras ser suplente de Bono durante años. En su primera etapa, desde enero de 2022, jugó 20 partidos, dejó su portería a cero en 10 y encajó 17 goles.

En el Mundial 2026, pese a la eliminación saudí en la fase de grupos, fue uno de los mejores porteros del torneo.