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El internacional alemán Florian Wirtz, del Liverpool FC, ha recibido un gran elogio que seguramente le hará especial ilusión.

«Es sencillamente un jugador excepcional», dijo el exinternacional alemán Marko Marin en RTL/Sky Sport tras la victoria por 3-1 de la selección alemana en el partido de la Liga de Naciones disputado el viernes en Serbia, al hablar de Wirtz. «Seguirá siendo muy importante para la selección alemana en los próximos años», añadió Marin, quien destacó que el jugador de 23 años también está «cada vez mejor» en el Liverpool.

¿Por qué los elogios de Marin podrían ser tan especiales para Wirtz? En 2024, había revelado en una entrevista con Spiegel que la antigua estrella de la Bundesliga, que jugó en el Borussia Mönchengladbach y el Werder Bremen, había sido su «gran ídolo». «Tenía una camiseta del Werder con su nombre en la espalda. Me fascinaban sus regates y su capacidad goleadora. En ese aspecto podía identificarme con él», explicó entonces Wirtz.

Marko Marin era el gran ídolo de Florian Wirtz: «Es bonito escuchar algo así»

«Me han preguntado a menudo por ello. Es bonito escuchar algo así, sobre todo de un jugador que juega a ese nivel», dijo Marin sobre la admiración de Wirtz por su juego. El exfutbolista de 37 años disputó un total de 16 partidos internacionales con Alemania entre 2008 y 2010, en los que marcó un gol. Formó parte de la convocatoria alemana para el Mundial de 2010 y tuvo dos breves participaciones durante el torneo celebrado en Sudáfrica.

Getty Images

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Marin dejó la Bundesliga en 2012 para fichar por el Chelsea FC, aunque no logró consolidarse allí. Después pasó por clubes de España, Italia, Bélgica, Turquía, Grecia, Serbia, Arabia Saudí y Hungría, antes de poner fin a su carrera en 2022.

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«Creo que ya es mucho mejor que Marko Marin», continuó el excentrocampista en sus elogios a Wirtz. «Probablemente haya intentado aprender algunas cosas de mí. Es un futbolista instintivo, un regateador, y es sensacional entre líneas. Ya lo hace muy bien».

Wirtz había marcado el viernes por la noche en Belgrado, con una elegante acción, el 2-0 provisional para el equipo del seleccionador Jürgen Klopp. Fue el decimotercer gol del jugador del Liverpool en su 49.º partido internacional.

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Por su parte, Marin es director técnico del Estrella Roja de Belgrado, uno de los principales clubes serbios, desde abril de 2023. ¿Podría ocupar en el futuro un cargo de responsabilidad deportiva en algún club de la Bundesliga? «Por ahora, no. Estoy contento aquí», dijo Marin, y añadió: «La Bundesliga siempre es interesante y una de las mejores ligas de Europa. Claro que me interesa, pero ahora mismo soy feliz aquí y aún tengo muchas cosas por hacer».