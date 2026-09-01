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Andreas Koenigl

Traducido por

¡Ya es el tercer jugador este verano! El Fulham vuelve a fichar del Real Madrid

Fichajes
Real Madrid
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Fulham
Premier League
Manuel Angel
C. Palacios
G. Garcia

Manuel Angel es ya el tercer jugador en este periodo de traspasos, tras Gonzalo Garcia y Cesar Palacios, que sigue al entrenador Alvaro Arbeloa de Madrid a Londres.

El club de la Premier League Fulham está, al parecer, a punto de cerrar en el Deadline Day el fichaje del centrocampista Manuel Ángel, del Real Madrid. Así lo informan tanto The Athletic como el experto en fichajes Fabrizio Romano.

Según estas informaciones, ambos clubes han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador de 22 años, que forma parte de la plantilla del Castilla, el segundo equipo del Real Madrid. Los blancos se aseguran, por tanto, un 50 por ciento de una futura venta y un matching right.

Mientras tanto, Ángel ya se encuentra en Londres pasando el reconocimiento médico, donde volverá a trabajar con su antiguo valedor Álvaro Arbeloa. El español fue también quien ayudó al centrocampista a debutar como profesional con los blancos la pasada temporada.

Ángel es así el tercer jugador, después del delantero Gonzalo García y del centrocampista César Palacios, que sigue a su antiguo entrenador desde Madrid hasta Londres, al Fulham.

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