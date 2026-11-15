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El legendario exdelantero brasileño Romario ha exigido la destitución inmediata del seleccionador nacional Carlo Ancelotti tras la derrota por 3-2 ante Japón en un amistoso disputado el sábado en Singapur. Después del partido, el campeón del Mundial de 1994 recurrió a las redes sociales para instar al técnico italiano a dejar el cargo y volver a entrenar a clubes.

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El mítico delantero pierde por completo la paciencia

Romario ha pedido al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, que destituya a Ancelotti antes de que Brasil, cinco veces campeón del mundo, se hunda en una crisis aún más profunda. Pese a caer ante Noruega en octavos de final del Mundial de 2026, al italiano le ampliaron el contrato hasta 2030. Sin embargo, el revés del sábado en el Estadio Nacional de Singapur llevó al exdelantero y actual senador brasileño a exigir un cambio inmediato en el banquillo.

El exdelantero le pide que vuelva a los clubes

Durante el encuentro del sábado contra la bien organizada Japón de Hajime Moriyasu, los goles de Takefusa Kubo y Keito Nakamura dejaron a Brasil 2-0 por detrás en los primeros 19 minutos, antes de que el extremo del Real Madrid Vinicius Junior marcara en los minutos 33 y 75 para empatar.

Sin embargo, Tatsuhiro Sakamoto anotó el gol de la victoria dentro del área en el tiempo de descuento, lo que desató airadas protestas por una supuesta falta anterior que acabaron con la expulsión tanto de Ancelotti como del atacante del Barcelona Raphinha, que ya había sido sustituido.

Después, Romario escribió en Instagram: «¡Ancelotti, ya está bien! ¡Haz las maletas y vete!

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Nadie cuestiona tu legado. Eres uno de los mejores entrenadores que ha visto el fútbol mundial, pero eso fue a nivel de clubes. Con la selección brasileña, todavía no has dado resultados. ¡No podemos más!

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«¿Quieres seguir entrenando? Vuelve a los clubes, donde te hiciste un nombre. Porque Brasil no puede permitirse seguir apostando y esperando a ver qué pasa».

Romario pide al presidente de la federación que actúe

Aunque Ancelotti elogió la remontada de sus jugadores y las actuaciones de quienes recibieron una oportunidad, Romario dirigió su ira hacia los dirigentes de la federación para evitar otro fracaso en un torneo.

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En su comunicado, el campeón del mundo de 1994 se dirigió directamente al presidente de la CBF y añadió: «Ahora, este mensaje es para el presidente de la CBF, Samir Xaud. Eres joven, eres brasileño y creo que quieres lo mejor para nuestro fútbol. Es hora de demostrar que tienes el valor de tomar una decisión.

«¡J***, presidente! ¡Echa a Ancelotti de una p*** vez! No se puede jugar con la camiseta de Brasil. Ya hemos pasado demasiadas vergüenzas y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura. Cuando se escape el Mundial, de nada servirá lamentarse. ¡El momento de actuar es ahora!»

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El duelo en Singapur pone fin a un año turbulento

Bajo un intenso escrutinio tras el estallido de Romario, Ancelotti debe corregir rápidamente las debilidades defensivas de su equipo antes de su último amistoso del año. Brasil seguirá en el Estadio Nacional de Singapur para enfrentarse a la anfitriona, Singapur, el 17 de noviembre, con el objetivo de recuperar la confianza y la solidez defensiva. Cualquier resultado que no sea una victoria convincente ante la modesta selección asiática no hará más que intensificar las peticiones para que la cúpula de la CBF reconsidere el futuro a largo plazo del italiano.