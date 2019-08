Y un día, llegaron: los mellizos Romero se suman a San Lorenzo

Luego de muchos idas y vuelta y tras el imprevisto que les había impedido viajar, los paraguayos llegaron a Buenos Aires para firmar con el Ciclón.

Se acabó la espera: ya tiene a sus refuerzos estrella. Después de una larga negociación y tras muchos idas y vuelta, finalmente los mellizos Ángel y Óscar Romero llegaron este jueves a Buenos Aires para firmar sus contratos con el Ciclón.

La llegada de los hermanos estaba prevista para la noche del miércoles, pero el avión que los iba a trasladar desde el Aeropoerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque hacia Ezeiza no despegó. De todos modos, no se trató de un problema de última hora de la negociación, que en Boedo se encargaron de aclarar que estaba confirmada pese a la eliminación de la : el vuelo 1263 de Aerolíneas Argentinas no partió por un desperfecto técnico.

Así, finalmente debieron esperar hasta la mañana para poder viajar y los planes debieron cambiar: en lugar de hacerse la revisión médica por la mañana y firmar sus contratos por la tarde, los estudios se harán pasado el mediodía y la presentación oficial será este viernes en el Nuevo Gasómetro.