Y un día, Alexis volvió a Friuli

Alexis Sánchez volvió a Friuli. No en las condiciones que quisiera, pero fue clave en el triunfo del Inter sobre su querido . Y si en la primera rueda hizo figura a Juan Musso, esta vez recibió un golpe de parte del arquero argentino que provocó un penal y el posterior tanto de Romelu Lukaku que se configuró como el 2-0 definitivo. Era un gol cantado del ex .

Inesperadamente Antonio Conte lo sentó en la banca al Niño Maravilla pese a la expulsión de Lautaro Martínez (que tampoco estará contra el Milan) y le entregó una camiseta de titular a Sebastiano Esposito de 17 años. En la hora de partido, Alexis entró a destrabar el cero y apenas ingresó trepó hasta recibir de Lukaku, amagarle a dos marcadores y rematar con peligro y su diestra un tiro que complicó a Musso y que entre rebotes no acabó en gol.

Fue escasa la participación del chileno, que apenas dio 8 pases (6 bien), recibió una falta y cometió otra y se anotó ese consignado lanzamiento al arco. Eso sí, esta vez fue parte del ataque y no del mediocampo, como ante el , seguramente para anticipar lo que será el clásico de Milán. Con el juego definido, sí se lució con un taco para que Barella comandara una ofensiva.

Moment of appreciation for this back-heel from Alexis Sanchez that almost created the opening for a 3rd goal. pic.twitter.com/usqhBnh9L7