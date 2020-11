¿Y si te va a ver Román? Riquelme, presente en el femenino de Boca

Mientras en el mundo Boca sólo se habla del flojo momento del equipo de Miguel Ángel Russo a apenas unos días de empezar a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, el sábado las chicas del equipo femenino recibieron una linda sorpresa.

Las Gladiadoras jugaron en Casa Amarilla un amistoso contra All Boys ante la mirada de nada más y nada menos que Juan Román Riquelme, quien se fue con los ojos llenos de fútbol: Boca goleó 9-0, en el encuentro preparatorio para el Torneo de Transición 2020 que comenzará a disputarse el 29 de noviembre.

"¿Cómo anduvieron las chicas en su primer amistoso, Román?", preguntó la cuenta oficial del Xeneize junto a varias fotos que las jugadoras aprovecharon para tomarse con el vicepresidente segundo. Sin dudas, el ídolo de Boca se habrá ido contento con lo que vio.

