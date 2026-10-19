La sanción de la Federación Portuguesa contra el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, anunciada este lunes, acapara la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.

La Federación Portuguesa sancionó a Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, por haber abandonado la concentración de la selección nacional en Dinamarca durante el último parón internacional, aunque esta sanción tiene efecto retroactivo desde el 30 de septiembre.

Esto significa que el periodo de suspensión del Bicho habrá finalizado para la fecha del próximo partido de Portugal ante Dinamarca, el 14 de noviembre, por lo que el entrenador Jorge Jesús tendrá libertad para alinearlo.

Según informó el diario británico "Daily Mail", Ronaldo tardará alrededor de 38 segundos en recuperar su "insignificante" multa de 215 libras esterlinas a partir de su salario diario de 488.000 libras esterlinas en el club saudí Al Nassr.

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Ronaldo se mostró muy enfadado tras ser excluido de la convocatoria pese a haber realizado el calentamiento antes de la victoria de Portugal sobre Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA el 27 de septiembre, la primera vez que fue suplente sin participar durante su trayectoria internacional, que se ha extendido a lo largo de 18 años.

Esto provocó que se ausentara de tres sesiones de entrenamiento y que abandonara la concentración de la selección portuguesa en sus dos últimos partidos durante el parón internacional, regresando a España en un avión privado para incorporarse después a los entrenamientos del Al Nassr en Arabia Saudí.



