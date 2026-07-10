¿Y qué hay de la suspensión de Messi? Chaka se rinde antes del partido contra Argentina

Entre el reconocimiento del carisma arrollador de Lionel Messi y el sueño de dar la gran sorpresa, Granit Xhaka se encuentra en una encrucijada; a pocas horas del partido de cuartos de final del Mundial de 2026 contra Argentina, el capitán de Suiza no ocultó su admiración por la leyenda, sino que lo calificó de «gran honor».

Más allá de los elogios, También sugirió importar la mentalidad latinoamericana a Suiza y, sin ocultar la ambición de sorprender, situó a Messi en un lugar excepcional.

En la víspera del encuentro, el mediocampista reconoció la dificultad del reto: «No sé si podremos frenarle en 90 o incluso 120 minutos. Para mí y para todos los que hemos jugado en su era, es un gran honor. Es un honor jugar contra él y formar parte de su historia».

Y añadió: «Disfrutaremos del partido, pero también mostraremos el carácter suizo y se lo pondremos difícil».

Pese a sus elogios, lanzó un desafío: «Sabemos lo que Argentina puede hacer, pero pocos hablan de nuestras capacidades; las demostraremos en el campo. Me gusta soñar, y a veces los sueños se hacen realidad. Pero hay que trabajar duro y dar lo mejor de uno mismo para que eso ocurra… Tenemos que superarnos a nosotros mismos».

Sobre el mediocampo argentino, que conoce por la Premier League, añadió: «Conozco a todos los centrocampistas; sé sus puntos fuertes y débiles, y cuándo acelerar o ralentizar el juego».

Además, afirmó: «Admiro mucho a los equipos latinoamericanos; siempre lo dan todo. Queremos llevar esa mentalidad a Suiza. Argentina es un gran ejemplo para nuestro futuro; debemos ser eficaces y aliviar la presión tras perder el balón».

Por último, elogió su relación «siempre positiva» con el entrenador Murat Yakin y afirmó: «El respeto ha estado presente; el abrazo me llenó de ilusión y nunca lo olvidaré».