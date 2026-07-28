Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, anunció este martes el nombramiento de la leyenda Zinedine Zidane como entrenador de la selección francesa por un periodo de 4 años, hasta el Mundial de 2030.

Diallo, en la rueda de prensa que se celebró esta mañana con la presencia de Zidane, declaró: "Muy rápidamente, hemos logrado alcanzar los acuerdos que nos permiten presentarnos ante ustedes. Tras consultar esta mañana con el comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol y presentarles la candidatura de Zidane, es un honor y una alegría anunciar que Zinedine Zidane será el próximo entrenador de la selección de Francia durante los cuatro próximos años, hasta el Mundial de 2030".

Diallo añadió que el contrato entra oficialmente en vigor el próximo 1 de agosto, señalando que "de acuerdo con el entrenador, su cuerpo técnico al completo se anunciará a principios de septiembre".

El presidente de la Federación Francesa elogió el acuerdo histórico, afirmando: "Entrego las riendas de la selección francesa a una de nuestras mayores leyendas. Como entrenador ha demostrado la grandeza de su talento y su competencia. Para la Federación, este es el comienzo de una nueva era, y somos muy afortunados por la coincidencia de circunstancias que permite a esta leyenda continuar su trayectoria con la selección francesa".

Diallo describió el momento como "excepcional", explicando: "Han pasado casi 14 años desde que la Federación se enfrentó a esta situación. Y también es excepcional para la persona que está sentada a mi lado", en referencia a que el último nombramiento de un entrenador de la selección francesa fue en 2012, cuando Deschamps asumió la tarea.

Diallo no olvidó elogiar a su predecesor, afirmando: "Reconozco el trabajo de Didier Deschamps, porque llevó a nuestra selección francesa a lo más alto durante 14 años. Le devolvió a la selección francesa su imagen y su brillo deportivo. Y con el final de esta etapa cada vez más cerca, es importante que reciba este reconocimiento".

Diallo reveló entretelones de las negociaciones, explicando: "Cuando Didier Deschamps anunció en enero de 2025 que no deseaba continuar en su cargo, me enfrenté a una situación sin precedentes. Tenía que encontrar una solución para garantizar la continuidad de esta era dorada del fútbol francés con el comienzo de una nueva era", añadiendo que se comprometió a que la Federación estuviera preparada cuando llegara el momento adecuado.

Señaló que el primer encuentro con Zidane tuvo lugar en febrero de 2025, afirmando: "Me reuní con Zidane en febrero de 2025. Desde entonces, nos hemos reunido varias veces como preludio a su llegada, y fue como un encuentro de dos voluntades. Zinedine es una leyenda del fútbol francés, y durante muchos años había declarado que uno de sus sueños era dirigir a la selección francesa".

Se espera que Zidane, de 54 años y campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa de 2000 como jugador, dirija a la selección francesa en su primer partido oficial en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo mes de octubre, después de haber cosechado éxitos excepcionales con el Real Madrid como entrenador, entre los que destacan 3 títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Europa entre 2016 y 2018.