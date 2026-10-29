La despedida de la estrella argentina Carlos Tévez ya no es solo un partido de retiro, sino que se ha convertido en un acontecimiento futbolístico histórico que podría presenciar algo nunca visto antes.

Después de que Tévez confirmara la presencia de Lionel Messi, y antes del anuncio oficial de la sorpresa de Cristiano Ronaldo, el sitio argentino "Infobae" reveló la primera y escalofriante lista de invitados a la gala de despedida del "Apache", prevista para el domingo 20 de diciembre en el estadio La Bombonera.

El evento, titulado "De recogepelotas a leyenda", no será un simple partido, sino un enorme espectáculo musical con la participación de artistas elegidos por el propio Tévez, como La Mona Jiménez y Pablo Lescano.

Messi al frente y el regreso de las leyendas de Boca

En una entrevista con Rio Ferdinand, el propio Tévez confirmó la presencia de su mejor amigo, Juan Román Riquelme, y junto a él, de Lionel Messi, quien jugó a su lado en la selección argentina desde su debut en 2005 hasta la etapa de Tata Martino.

También aseguró el regreso de las leyendas del Boca Juniors campeón de la Copa Intercontinental 2003, que serán dirigidas por el histórico entrenador Carlos Bianchi, entre ellas: Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna, además de nombres que se esperan como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Daniele De Rossi, Fernando Gago y Leandro Paredes.

Los amigos de Argentina y las estrellas del mundo

En cuanto a la selección argentina, confirmaron su presencia: Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso y Gabriel Batistuta, a la espera de otros nombres de gran peso como Higuaín, Mascherano, Di María, Maxi Rodríguez y Lavezzi.

En el plano internacional, Tévez aseguró a dos porteros de talla legendaria: el italiano Gianluigi Buffon, su compañero en la Juventus, y el neerlandés Edwin van der Sar, exportero del Manchester United, además de Arturo Vidal y Patrice Evra, uno de sus amigos más cercanos en el mundo del fútbol.

El equipo de los "Amigos de Tévez" o "Resto del Mundo" será dirigido por el entrenador italiano Roberto Mancini, en el duelo ante las leyendas de Boca.

¿Jugarán Messi y Ronaldo juntos por primera vez?

Todas las miradas apuntan ahora hacia el último nombre; Tévez lo dijo con claridad: "Llamaré a Cristiano yo mismo".

Ronaldo terminará su temporada con el Al Nassr saudí el 14 de diciembre, y no volverá a la competición oficial hasta febrero de 2026 en la Liga de Campeones de Asia, lo que hace posible su presencia. En cuanto a Messi, espera haber concluido para entonces la final de la liga estadounidense con el Inter Miami, prevista para el 18 de diciembre.

Y si se produce el milagro, será la primera vez en la historia que Messi y Ronaldo jueguen en el mismo equipo, después de que solo se hayan enfrentado con sus respectivas selecciones en dos ocasiones, y una vez en la temporada de Riad 2023, cuando el Paris Saint-Germain venció por 5-4 al equipo de estrellas del Al Nassr y el Al Hilal liderado por Ronaldo.

Se espera que las entradas salgan a la venta próximamente, con la confirmación de otros nombres mundiales pendientes como Pirlo, Chiellini, Pogba, Park Ji-sung, Rooney, Scholes, Ferdinand, e incluso estrellas de otros deportes como Juan Martín del Potro y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.