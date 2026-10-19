Durante el reciente y prolongado parón de selecciones se abrió un debate sobre Kimmich y su papel. La estrella del Bayern disputó los primeros partidos de la Liga de Naciones a las órdenes del nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, pero después tuvo que abandonar la convocatoria de 44 jugadores de la DFB, tal como se había acordado, aunque le habría gustado quedarse. Mientras otros jugadores brillaban en su posición en el centro del campo, Klopp trató de cortar de raíz el debate.

Al menos con Hamann, el técnico no lo consiguió. Este considera que Kimmich sencillamente no es lo bastante bueno para ocupar de forma permanente el centro del campo de la selección alemana.

En Sky 90 señaló: «Aun así, el actual entrenador del Barcelona (Hansi Flick, nota de la redacción), el actual seleccionador de Inglaterra (Thomas Tuchel, nota de la redacción) y el anterior seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, lo pusieron todos de lateral derecho». Hamann puso en duda que Kimmich sea realmente «de clase mundial»: «La posición más importante del fútbol es el centro del campo. Es la sala de máquinas; ahí se ganan y se pierden los partidos. Tres entrenadores con capacidades extraordinarias lo han puesto de lateral derecho. ¿Y ahora alguien quiere decirme que es de clase mundial en el centro?»

Hamann, sin embargo, no cree que su compañero en el Bayern Tom Bischof vaya a superarlo pronto. Considera que hay otros dos jugadores mejores que Kimmich: «Bischof es un gran futbolista, no cabe duda. Pero sería prudente a la hora de afirmar que puede jugar en el centro. Para mí, lo que está fuera de toda duda es que, si mañana jugáramos una final de la Eurocopa, Pavlovic y Nmecha serían titulares en el centro».

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La conclusión de Hamann sobre Kimmich, de 31 años: «Creo que la cuestión de la capitanía acabará resolviéndose sola, porque jugarán otros».

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Quien evidentemente lo ve de otra manera es Lothar Matthäus, excompañero de Hamann en el Bayern. El futbolista con más partidos internacionales de la historia de Alemania aprovechó el análisis posterior a la contundente victoria del Bayern por 6-1 ante el RB Leipzig en la Bundesliga del sábado en Sky para deshacerse en elogios hacia Kimmich. Es «un líder absoluto. No solo hoy, sino desde hace años. Quien es líder en el Bayern también puede serlo en la selección. Y es muy importante».

Matthäus espera que el debate sobre Kimmich «vaya llegando a su fin»

También había sido un gran error de Nagelsmann no poner a su «líder» en la posición adecuada durante el Mundial. Matthäus dejó claro: «Hace cosas decisivas. Con su energía, su personalidad y su presencia. Por su calidad deportiva y futbolística, es imprescindible en cualquier equipo». Ahora espera «que este debate vaya llegando a su fin. Tiene todo lo necesario para desempeñar ese papel no solo en el Bayern, sino también en la selección».

En un acto de Interwetten, Matthäus insistió el lunes en su defensa de Kimmich: «No sé por qué se le critica. Hay quienes piden a Nmecha y Pavlovic, pero sin Kimmich no son máquinas con el balón. No es justo cómo se juzga a Kimmich», dijo Matthäus. «Para mí, Kimmich es titular indiscutible; luego puedes poner a Pavlovic o a Nmecha a su lado en la selección», añadió.