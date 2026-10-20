Michael Olise volvió a estar en plena forma el sábado, en la victoria por 6-1 del Bayern de Múnich ante el RB Leipzig en la Bundesliga, y respondió de la mejor manera posible a su «tontísimo» error en el partido de la Liga de Campeones a domicilio contra el Viking Stavanger, cuando se dejó provocar, fue expulsado y el Bayern, en inferioridad numérica, acabó dejando escapar la victoria con un 3-3 en Noruega.

«Sí, cometió un error en Stavanger. Pero ¿visteis lo que pasó el sábado en el estadio? En la primera parte le entraron con dureza tres o cuatro veces y ni siquiera hizo un gesto de protesta. Yo diría que ha aprendido la lección», valoró Lothar Matthäus, el futbolista con más partidos con la selección alemana, durante un acto de su patrocinador Interwetten.

Matthäus no solo salió en defensa de Olise, sino incluso de sus rivales, que solo saben frenarlo con faltas y provocaciones: «A Diego Maradona tampoco se le podía parar con medios limpios», dijo Matthäus, uno de los pocos jugadores que, durante su carrera profesional, llegó a tener bastante bien controlado a Maradona sobre el terreno de juego en algunas ocasiones.

¿Cuánto gana actualmente Michael Olise en el Bayern de Múnich?

Durante un tiempo, Matthäus y Maradona fueron considerados los mejores jugadores de la Serie A, y su rivalidad deportiva acabó convirtiéndose en amistad. Ahora Matthäus llega incluso a comparar a Olise, del Bayern, con uno de los mejores futbolistas de la historia.

Próximos partidos FCB Liga de Campeones 15:00 ARS Ver

También por eso Matthäus aconseja al Bayern que renueve el contrato de Olise, a ser posible «de inmediato» y con unas condiciones mucho mejores. Con un salario que supuestamente ronda los 13,5 millones de euros al año, Olise todavía se encuentra entre los jugadores del Bayern con sueldos más bien medios.

Esto se debe, por supuesto, a lo extremadamente cara que es la plantilla del Bayern, pero también a que Olise aún entraba en la categoría de promesa cuando llegó al club procedente del Crystal Palace en 2024 por un traspaso de 53 millones de euros. Ahora se ha convertido en un jugador de talla mundial al que Matthäus incluso ve con posibilidades de ganar el Balón de Oro este mismo año.

Así debería financiar el Bayern la renovación de Michael Olise

Según Matthäus, Olise ha multiplicado su valor de mercado «por tres y medio o por cuatro» en los últimos años. Por tanto: «Si se ajustara su sueldo a su valor de mercado, ¡ahora tendría que ganar 45, 46 o 47 millones!». Tras decirlo, admitió con una sonrisa: «Uli Hoeneß seguramente dirá ahora que no entiendo de números. Y no, el Bayern no tiene que pagar 45 millones, pero yo le renovaría el contrato de inmediato por dos o tres años y le subiría el sueldo unos cuantos millones».

Y, ya que estaba haciendo cuentas, Matthäus explicó también cómo los dirigentes del Bayern, con el director deportivo Max Eberl al frente, podrían permitirse la subida salarial de este jugador excepcional, pese a que Eberl tiene precisamente el encargo de reducir el coste de la plantilla: «Manuel Neuer probablemente ya no estará el año que viene. Entonces el Bayern se ahorrará 20 millones de euros de sueldo, podrá darle la mitad a Olise y todavía se ahorrará diez millones de euros», dijo Matthäus.

¿En qué punto están las negociaciones entre Olise y el Bayern?

Una pronta renovación de Olise tendría otra ventaja. «Aunque después no cumpla el contrato, el Bayern al menos obtendrá un traspaso elevado. Porque cuanto más tiempo dure el contrato, más dinero podré sacar por el traspaso. Por eso hay que renovarlo, añadir diez millones: no sería un mal negocio para el Bayern y Olise estaría contento», dijo Matthäus, que por supuesto sabe perfectamente que la cúpula del club muniqués ya ha llegado por sí sola a esa conclusión.

De hecho, el Bayern ya quería renovar el contrato de Olise antes del Mundial. Según las últimas informaciones, el club ha vuelto a intensificar sus esfuerzos y estaría dispuesto a pagarle unos 25 millones de euros anuales más primas. Hasta ahora, sin embargo, el francés no ve motivos para iniciar conversaciones sobre su contrato. Su vínculo actual se extiende hasta 2029, y el Real Madrid y el Paris Saint-Germain están interesados en él.