Xolos, el equipo del que nadie habla y mejor se reforzó para el Apertura 2020

La Jauría se ha hecho con más de una docena de importantes refuerzos.

El Apertura 2020 ya no está tan lejos de comenzar, y poco a poco los equipos van preparando sus planteles para comenzar la competencia. Mucho se suele hablar sobre los cuatro grandes y qué movimientos realizarán, pero hay una institución que se está armando como pocas veces se ha visto en tiempos recientes.

Grupo Caliente confirmó la venta del Querétaro a empresarios, llevándose antes a Tijuana a piezas clave de los Gallos Blancos. Elementos como Marcelo Ruíz, Ariel Nahuelpán, Clifford Aboagye, Paolo Yrizar y Jordi Cortizo representaban activos indispensables en el proyecto queretano y que ahora buscarán hacerse un lugar en la Frontera.

Junto a los jugadores emplumados lograron contratar a Pablo Guede (exentrenador de ) y a Jonathan Orozco, uno de los porteros más destacados de la en los últimos años. Estas incorporaciones convierten a Tijuana en uno de los máximos candidatos al título.

Más equipos

El técnico argentino ya mostró su satisfacción por el plantel con el que contará, aunque no sabe cuándo contará con ellos: "El objetivo principal que yo tengo, es tratar de unir a todo el plantel físicamente un día determinado porque unos empezaron el lunes, otros empezaron el viernes. ayer llegó Eryc Castillo y hay que hacerle los análisis, no sé puede meter, no sé cuándo llega Orozco, Nahuelpán no sé cuándo viene, no sé lo que hicieron en su casa, esa es mi gran preocupación en este momento", dijo para Fox Sports.

Con este reforzado plantel los fronterizos estarán obligados a volver a los puestos protagónicos, pues mientras en otros equipos reinará la austeridad debido al COVID-19, creó el proyecto más ambicioso de su corta historia.

EL XI DE XOLOS

Portero: Jonathan Orozco.

Defensas: Jimmy Gómez, Miguel Barbieri, Leandro Gómez Pirez, Luis Fuentes.

Mediocampistas: Clifford Aboagye, Marcel Ruíz, Mauro Lainez, Miller Bolaños.

Delanteros: Camilo Sanvezzo, Ariel Nahuelpán.

Suplentes: Carlos Higuera, Jordan Silva, Kevin Balanta, Ignacio Rivero, Eryc Castillo, Jordi Cortizo, José Angulo

TODAS LAS ALTAS DE XOLOS