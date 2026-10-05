Xavi y Países Bajos, diseccionados: «Sigue siendo igual de inestable que bajo Ronald Koeman»

Valentijn Driessen no está convencido de la selección neerlandesa bajo la dirección de Xavi Hernández tras el parón internacional, según escribe en su columna en De Telegraaf. Países Bajos ganó dos veces con dificultades a Serbia (1-2 y 2-1) y empató contra Alemania (1-1) y Grecia (2-2).

«Tanto en resultados como en juego, Países Bajos sacó un aprobado muy justo ante tres rivales que ocupan todos posiciones claramente más bajas en la clasificación mundial de la FIFA. La inestabilidad bajo Ronald Koeman está todavía lejos de haber desaparecido bajo el mando de Xavi», juzga Driessen, que considera que el español necesita más tiempo.

El Westlander de 63 años se pregunta sobre todo dónde está el nuevo punto de apoyo. «Con la manera de jugar, Xavi se puso a experimentar desde el partido contra Alemania y no ha dejado de hacerlo hasta el segundo duelo con Serbia».

«En la medular, el español estuvo a punto de pagar en Grecia el precio de sus malabarismos con Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders. Ellos deben estar en Países Bajos, porque no hay alternativas serias para esos dos», considera Driessen.

Según el crítico periodista, todavía no se ha encontrado un sustituto para Frenkie de Jong. «Joey Veerman ha sido recuperado por Xavi. El de Volendam vuelve a estar en el radar como organizador, pero si hace olvidar al ojito derecho de Xavi y pretendida prolongación suya, Frenkie de Jong... Para eso, Veerman fue demasiado irregular».

Driessen también se muestra crítico con la defensa de Países Bajos, compuesta por Bart Verbruggen y los fijos Virgil van Dijk, Denzel Dumfries y Micky van de Ven. «Curioso, porque esta defensa sigue siendo especialmente vulnerable pese al estatus internacional del cuarteto y su imagen». Según el jefe de fútbol de De Telegraaf, Xavi debe encontrar pronto una solución a eso.

«Xavi todavía no es un genio táctico», opina Driessen. «Ponerse a celebrarlo por todo lo alto tras dos victorias sobre el número 43 del mundo sería totalmente fuera de lugar. Los cuatro partidos internacionales antes de la Nations League suscitaron más preguntas que respuestas sobre Países Bajos y las cualidades de Xavi».