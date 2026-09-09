Xavi, visto en la grada de un participante inglés en la Liga de Campeones

Xavi estuvo presente el miércoles en Anfield. El seleccionador de la selección neerlandesa estuvo allí para observar a Virgil van Dijk. El central del Liverpool ganó 2-1 al Atlético de Madrid en la Champions League.

Van Dijk, internacional en 96 ocasiones, disputó los 90 minutos con el gigante inglés. Jeremie Frimpong y Ryan Gravenberch entraron como suplentes tras el descanso por decisión del técnico Andoni Iraola. Cody Gakpo fue baja en el Liverpool por lesión.

Xavi está en Liverpool para hablar con Van Dijk. El capitán de la selección neerlandesa ya dejó entrever recientemente en los medios ingleses que mantendrá esa conversación con el técnico español.

«Depende un poco de esa conversación cómo afronto la situación. Todo el mundo quiere sentirse valorado, querido e importante. Siento que todavía puedo ser valioso e importante para el equipo. Si pensamos lo mismo al respecto, nos esperan dos buenos años hasta la Eurocopa de 2028. Si no, ya veremos», declaró Van Dijk.

Xavi estuvo presente el sábado en Ámsterdam para presenciar el Ajax - PSV. Un día después, varios asistentes se sentaron en la grada del Abe Lenstra Stadion para el encuentro entre el sc Heerenveen y el AZ.

El seleccionador aprovecha este periodo para ver en acción a los internacionales, dentro y fuera del país. En base a ello, Xavi confeccionará la convocatoria definitiva.

Países Bajos disputará cuatro partidos de la Nations League entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre. Serbia será su rival en dos ocasiones, mientras que también se medirá a Alemania y Grecia.