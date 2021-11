Xavi toma el mando en el Barcelona: así ha sido su primer entrenamiento

Xavi Hernández ha tomado el mando del Barcelona como entrenador y este martes 9 de noviembre dirigió su primer entrenamiento como técnico del primer equipo aunque con muy pocos futbolistas profesionales, ya que la gran mayoría se encuentran con sus selecciones.

El técnico catalán vivió una jornada intesa el lunes tras su multitudinaria presentación en el Camp Nou en la que ya dejó entrever cuál será su libro de estilo. No obstante, Xavi no ha querido darse tiempo para descansar y ha llegado antes del amanecer a la Ciutat Esportiva para empezar a planificar todos los detalles de las sesiones de trabajo.

Acompañado del presidente, Joan Laporta, ha conocido a los jugadores en el vestuario aunque había poco más de una decena de futbolistas profesionales poer el parón de selecciones pero sí se ha reencontrado con viejos compañeros como Gerard Piqué o Sergi Roberto que ahora serán sus pupilos.

La de este martes ha sido sólo la primera sesión de entrenamiento pero el técnico ya ha empezado a preparar el próximo compromiso del Barcelona, ya que Xavi debutará como entrenador culé en un encuentro que siempre tiene sabor especial como es el derbi de Barcelona ante el Espanyol que se disputa el próximo sábado 20 de noviembre.