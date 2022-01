Xavi: "Tenemos que intentar que Ansu Fati no se lesione nunca más"

Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, pasó por la sala de prensa en la previa del encuentro ante el Alavés, en la que el equipo azulgrana se la juega. El entrenador culé repasó la actualidad de su equipo, y la lesión de Ansu Fati fue uno de los principales temas a cuestionar.

Ansu Fati y su estado

"Lo que sea para recuperarlo mentalmente. Le necesitamos. Es un futbolista impresionante, capaz de marcar la diferencia. Nos afecta a todos, pero es el principal afectado porque no puede hacer lo que le gusta. Tenemos que intentar que no se lesione nunca más".

"Está muy afectado. Es una situación muy difícil. Ahora hemos tenido una reunión con la familia. La prórroga nos ha trastocado los planes del tiempo que tenía que jugar. Intentaremos hacer una planificación muy específica para él, para que no se vuelva a lesionar. Ha de hacer una recuperación muy fuerte".

"Estamos frustrados y tristes porque le hemos intentado cuidar. Estamos teniendo contratiempos muy importantes. Es muy difícil. Este contratiempo me sabe muy mal. Es una pena, pero hemos de seguir".

El estado de Dembelé



"Está entrenando bien. Sabe de su situación y depende de él".

"La lista la damos mañana. No está decidido si viaja".

Análisis del encuentro ante el Alavés



"Se parecen bastante en el sistema al del Athletic de Bilbao. Nos encontraremos un partido bastante similar. Intentaremos competir por los tres puntos, que son vitales para recuperar la confianza. Necesitamos la victoria de manera urgente".

¿Se fichará a un delantero?



"Estamos trabajando en ello. En varias zonas. Hemos hablado mucho con el club. He sido muy claro con ellos de lo que creo que el equipo necesita reforzar. Estamos trabajando para incorporar gente. De lo que queremos a lo que podemos hay un trocito. Estamos trabajando. Está el límite salarial, las fichas... ya veremos"

Qué preocupa a Xavi



"Los resultados. Quizás necesitemos más tiempo del que pensábamos. Me preocupan los resultados. Durante la semana parece que trabajas bien, pero luego no hay resultados. Nos urge un resultado positivo. Creemos mucho en este modelo y esta idea. Paciencia".

¿Es optimista?



"Lo sigo siendo. Si no, me iría a casa. Creo que estamos en el inicio de algo importante. Hay que insistir y perseverar. Me pasó como futbolista. Al principio había desconfianzas y se sacó adelante. Entiendo las críticas y sé dónde estoy. Sé que aquí no hay años de transición. Es un momento muy difícil. En estos momentos se ven los jugadores, los entrenadores, los presidentes, la afición...".

La conclusión que saca del duelo ante el Athletic



"Hemos analizado el partido. Creo que nos ganaron por intensidad, por coraje. Hablamos de unos valores que nunca deben faltar y ese día faltar. Era un partido para igualar esa intensidad y a nosotros nos faltó. Además, habíamos hablado de ello. Mañana, en Vitoria, será prácticamente lo mismo".