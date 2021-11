Xavi: "Soy muy optimista, ¿por qué no vamos a pelear LaLiga?"

Xavi ganó su primer partido como entrenador del Barcelona. El 1-0 ante el Espanyol deja varios aspectos a analizar, sobre todo futbolísticos de valor positivo -como la presión y la posesión en campo contrario-, pero también físicos, ya que el equipo terminó su energía y cayó en picado a mediados de la segunda parte, tras un primer tiempo esperanzador.

El técnico atendió a los medios de comunicación después del encuentro ante su rival ciudadano. Repasamos sus valoraciones.

Diagnóstico: "En líneas generales estoy muy contento con la actitud y el esfuerzo. Darder o Raúl de Tomás ha hecho un partidazo, tienen cosas y nos han apretado mucho. El partido requería jugar más en el campo contrario y tener paciencia, pero nos ha faltado dominar el partido. Lo hemos hecho durante 70 miutos y muy bien, pero en ese instante ganando tenemos que dominar la pelota. No estamos en la mejor situación anímica ni de confianza. El Espanyol nos ha complicado mucho la existencia en los últimos minutos. Hemos tenido la fortuna de que los balones han ido al palo y fuera. La victoria es vital para empezar el proyecto, estoy muy contento por los jugadores, que han hecho un esfuerzo tremendo. Luego ya entenderemos cuando atacar por fuera y por dentro, los timings, como finalizar. Es mucho a analizar".

El penalti: "Yo creo que es penalti, lo hubiera pitado. No la he visto, supongo que la pasarán 200 veces y la podré ver, pero me dicen que es penalti".

Qué le falta al equipo: "Tenemos que generar más ocasiones. Hemos tenido la posesión, pero es difícil atacar ante líneas de 5 y 4. Hemos generado, pero no tantas como queremos. Hay que trabajar, nos encontraremos muchas veces ante este escenario con un rival en bloque bajo. Hemos entrenado soluciones, pero nos ha faltado tiempo. Hemos de entender mejor lo que requieren los partidos, pero esto se trabaja. Tenemos gente joven con mucho talento, pero a los que les falta entender situaciones. Tenemos que mejorar mucho, pero estoy muy contento".

Problema físico: "No lo veo un problema físico, lo veo un problema de interpretacion del juego. Teníamos que haber ido a campo contrario, dominar el balón y tener personalidad. Se pueden perder balones y provocar una transición, pero lo veo más un problema futbolístico que físico. El equipo se ha vaciado, no creo que sea el problema".

Empezar con victoria: "Estamos contruyendo un proyecto y evidentemente nos genera ilusión. Lo hemos sufrido, es un derbi. Podíamos haber hecho el segundo, pero debemos mejorar. Hay que tener paciencia, jugar en campo contrario, posesiones largas y así se generan los espacios. Era ese momento, con el rival buscando el empate, cuando teníamos que haber jugado en su campo".

Debilidad en defensa: "Hemos estado bien en las vigilancias, hemos recuperado balones de segunda jugada. Hemos dominado el partido durante 70 minutos y para ello las vigilancias son clave. Es un tema de concentración, de trabajarlo y de mejorarlo. Veo mucho más mérito del Espanyol que demérito nuestro. El Espanyol tiene muy buenos futbolistas y está bien trabajado".

Sobre el Kun: "Del Kun Agüero no sé nada, hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, no sé de donde sale. Él está tranquilo, le dije que fuera viniendo cuando se encontrara bien. Es un tema médico".

Lesiones de hoy: "Nico ha sido una torcedura de tobillo que no parece grave. Busi tiene una molestia en el gemelo que tampoco parece grave. Y Mingueza tuvo un calambre. El equipo ha hecho un esfuerzo físico y de actitud. Estoy más que satisfecho".

Problema de gol: "Tenemos que mejroar los jugadores que tenemos, nos tienen que aportar más, llegar al área, chutar. Tenemos que generar más ocasiones. Los de la segunda línea tienen que aportar gol al equipo. Generamos mucho y llegamos mucho, pero hay que mejorar a los jugadores".

Ha sufrido: "Se disfruta más jugando. Hoy se ha sufrido. Hemos visto el Atlético sufriendo, el Sevilla empatando en casa. Es difícil ganar sin sufrir hoy en día. Los equipos trabajan mucho, es difícil generar ocasiones. Es el fútbol moderno. Hoy he sufrido más de lo normal los últimos minutos, es normal, como todos los culés. Pero hemos ganado el derbi y hay que disfrutarlo. El Barça es ganar, los culés tienen que estar contento y orgulloso del equipo. Yo estoy feliz, pero lógicamente tenemos que mejorar".

Opciones de Liga: "Estamos lejos, pero quedan jornadas. Yo soy muy optimista, ¿por qué no la vamos a pelear? Tenemos experiencias. En otras ocasiones se han remontado muchos puntos de diferencia. Solo con la actitud, esfuerzo y el sacrificio tenemos que ir para arriba. Con los veteranos y el talento de los jóvenes hay que ser optimistas".

Partido del Benfica: "Estoy más tranquilo, una victoria nos da tranquilidad y moral. El martes será otra guerra, es la Champions y la intensidad y el ritmo serán altísimos. Tenemos que recuperar a los jugadores porque es otra final, nos jugamos seguir vivos. No podemos fallar en nuestros valores. Futbolísticamente tenemos que mejorar, hay que ser honestos y sinceros".

Afición: "Agradecer muchísimo la ilusión, las ganas. No venía al Camp Nou desde hace seis años y he notado un cambio inmenso. Han animado mucho. La gente se está volcando. El martes, si pueden darlo todo como hoy será una maravilla. He notado un cambio tremendo, parece otro estadio. Estoy muy contento. Vamos a trabajar para que se sientan orgullosos del equipo".

Correcciones para el Benfica: "En los futbolístico, como atacar, dónde hacer daño, saber diferenciar cuando cierran por dentro y por fuera, atacar espacios con buen timing, son muchas cosas que hay que ir puliendo. Ganando todo es más fácil y esto generará confianza al grupo".

65% posesión: "El umbral es entre 60 y 80. Hay un contrario que te la quita, que la quiere. Más que la posesión, que está muy bien, es tenerla para generar cosas y ser mejor que el contrario. Se pueden generar muchísimas más cosas en ataque, tiros, paredes. Podemos arriesgar más, pero es un tema de confianza y de tiempo".

Jóvenes y veteranos: "Las dos cosas son muy buenas, la experiencia de Busquets, Piqué o Jordi Alba y la juventud de los otros. Tenemos una generación de jóvenes muy buena. Tienen mucho talento, es positivo par a la casa. La gente de la base es muy importante para nosotros, le damos un valor extraordinario. Les daremos oportunidades si se lo ganan, no hay que mirar la edad".

Gavi y Abde: "Abde ha hecho una segunda parte extraordinaria. Como es él, ese desparpajo. Tiene ese punto de inconsciencia que le hace atacar al lateral cada vez. Se va por fuera y por dentro, domina las dos piernas, tiene mucho talento. Gavi es muy bueno, pero lo son todos, Nico, Pedri y los veteranos. Todos tienen nivel, pero tienen que ganar confianza".

Debut de Ilias Akhomach: "Tengo la idea de abrir el campo y jugar con extremos. Me gusta que se la jueguen, que encaren en uno contra uno. Me gusta ese estilo de juego y son jugadores que tienen esa capacidad. Son extremos puros. Hoy no quería darle la responsabilidad a los dos, por eso han jugado una parte cada uno".

Sergio Busquets con balón en campo contrario: "Eso es fundamental para Sergio. Es un futbolista de otro nivel, es el mejor centrocampista del mundo en su posición. Busi no es rápido, sufre en espacios grandes, pero si el equipo está como un bloque sufre menos. Hoy ha sufrido poco. Si ellos aprietan algo, corremos el riesgo de buscar al hombre libre. Sino la tiraríamos arriba y sería más fácil. Pero queremos hacerlo así, generar superioridades por dentro, para eso Busquets es fundamental para nosotros. Pero tenemos que jugar como bloque. Está más valorado en la selección que aquí, porque juegan como bloque".