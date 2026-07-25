Xavi Simons ha dejado atrás el periodo más duro de su vida, según cuenta en los canales oficiales del Tottenham Hotspur. El neerlandés sufrió una grave lesión de rodilla al final de la pasada temporada.

El 25 de abril, la desgracia se cebó con Simons. Durante el partido de liga del Tottenham contra el Wolverhampton Wanderers, se torció de mala manera y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Como consecuencia, Simons tuvo que perderse el Mundial con la selección de Países Bajos, así como el desenlace crucial de la temporada con su club. En ese momento, el Tottenham estaba inmerso en una angustiosa lucha por la permanencia. Por eso, a Simons apenas le resultaba soportable no poder ayudar a su equipo.

«Fue una acción que probablemente había hecho diez mil veces en mi vida», recuerda Simons sobre aquel momento. «Justo cuando quería superar a mi rival, decidió colocarse delante de mí. Sentí las piernas clavadas al suelo mientras mi cuerpo se iba hacia el otro lado».

«Me dije a mí mismo: “Voy a ver si pasa algo, voy a levantarme”. Intenté ponerme en pie, pero entonces sentí que la rodilla se me salía de sitio y volvía de inmediato. Ahí supe que se había acabado. Los médicos me llamaron y me dijeron: “Xavi, lo sentimos, pero es el ligamento cruzado anterior”. Cuando oí eso, sentí como si todo mi cuerpo se derrumbara».

«Lloré, por supuesto, igual que mi familia», cuenta Simons. «Al día siguiente, mi madre vino a casa. Recuerdo que estábamos sentados a la mesa por la mañana y yo no dejaba de pensar que me estaba perdiendo lo más importante: ayudar a mi club en la lucha por la permanencia. Ella me dijo: “Xavi, basta. Ha pasado. Ya no puedes hacer nada. Esto ha sucedido y tienes que aceptarlo y seguir adelante”».

A partir de ese momento, el centrocampista cambió el chip, aunque la rehabilitación fue sobre todo un desgaste mental. «Los primeros cuatro días fueron los peores de mi vida. No podía dormir. No comí nada durante una semana. Tenía tanto dolor que tenía que vomitar, estaba mareado... fue horrible. No le desearía ese dolor a nadie», relata Simons.

Ahora, el internacional neerlandés está de vuelta en el camino de la recuperación, aunque no se espera que vuelva a los terrenos de juego hasta el próximo año natural. «Estoy bien. Estoy con mi familia y hemos trabajado muy duro. Han vivido mucho conmigo en las últimas diez semanas. También tengo el apoyo de mi club y, cuando veo cómo responde mi cuerpo, pienso: “Vale, va por buen camino”. Cada día quiero mejorar y esa motivación es muy valiosa para mí», afirma esperanzado.