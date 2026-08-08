Xavi Simons quiere hablar sobre una persona tras la humillación de «su» PSV

Xavi Simons vio este sábado por la noche cómo su buen amigo Édouard Michut hizo daño al PSV en el último suspiro. El centrocampista del Fortuna Sittard firmó de bella manera el 2-2 en el tiempo añadido, tras lo cual Simons reaccionó de inmediato en X.

El gol de Michut también provocó una reacción inmediata de Xavi Simons. Ambos se conocen desde hace años y son buenos amigos desde su etapa juntos en la cantera del Paris Saint-Germain.

Michut y Simons pasaron los dos por la cantera del gigante francés. Aunque en París al final tuvieron que conformarse con apenas unos minutos en el primer equipo, su amistad se mantuvo también después de su salida.

Que los dos siguen llevándose bien quedó claro también el año pasado. Entonces, Simons y Michut se fueron juntos de vacaciones y desde entonces mantienen visiblemente una buena relación.

Por eso, Simons no pudo evitar reaccionar después de que Michut hiciera daño al PSV en el tramo final. «Édouard Michut, no contra mi PSV, por favor», escribió el internacional neerlandés en X pocos minutos después del gol, seguido de varios emoji.

El empate de Michut llegó, además, tras un largo periodo sin partidos. El francés estuvo de baja cuatro meses por una lesión y por ello también se perdió toda la pretemporada del Fortuna.

Esa falta de ritmo de competición no pareció afectar a Michut. Con su bonito gol en el tiempo añadido, dio igualmente un punto al Fortuna y evitó que el PSV pudiera prolongar su impecable inicio de temporada.

Simons también arrastra problemas físicos. El centrocampista del Tottenham Hotspur tuvo que perderse el Mundial por una grave lesión de rodilla y, con toda probabilidad, seguirá varios meses más de baja.







