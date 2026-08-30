Xavi, señalado por un jugador que nunca antes había jugado con la selección neerlandesa

Youri Mulder está muy impresionado por el rendimiento de Wouter Burger en la Bundesliga. El analista espera que el centrocampista del TSG Hoffenheim entre pronto en la lista del seleccionador Xavi.

Mulder señala a Burger en declaraciones a De Telegraaf como el jugador al que hay que seguir esta temporada en Alemania. «Es un jugador infravalorado en Países Bajos, que está floreciendo por completo en la Bundesliga».

En opinión del exdelantero del Schalke 04, Burger está entre los mejores jugadores de la plantilla del Hoffenheim. «Es un club que está haciendo un buen trabajo en lo que respecta al desarrollo de jugadores y a traer a los futbolistas adecuados al club. Burger se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga».

Mulder sí ve un obstáculo en lo que respecta a la selección neerlandesa. El experto en la Bundesliga teme que Burger haya desaparecido del radar en Países Bajos, ya que juega en el extranjero desde 2021.

«En Países Bajos ha desaparecido del radar, pero sin duda debería estar en la lista del nuevo seleccionador Xavi», añade finalmente Mulder dirigiéndose al nuevo seleccionador de la selección neerlandesa.

Burger jugó en varias selecciones juveniles de Países Bajos, incluida la sub-21. Todavía no ha tenido minutos con la selección neerlandesa el exjugador del Feyenoord.