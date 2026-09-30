El seleccionador Xavi Hernandez se plantea colocar a Virgil van Dijk en el perfil derecho del centro de la defensa ante Grecia, según desveló en la rueda de prensa previa al duelo de la Liga de Naciones.

En los dos primeros partidos que jugó la selección de Países Bajos con Xavi, Jan Paul van Hecke actuó como central derecho en defensa. Sin embargo, el defensa del Tottenham Hotspur se ha lesionado en el pie.

«Alguien le pisó el pie en el partido contra Serbia. Pensó que simplemente podría entrenarse, pero tenía muchísimo dolor», señaló Xavi. Mientras tanto, Van Hecke ya ha regresado a Inglaterra.

Xavi puede optar por situar a Jurriën Timber en el lugar de Van Hecke, pero Mike Verweij le preguntó si también había considerado desplazar a Van Dijk a la derecha, lo que permitiría al zurdo Jorrel Hato o a Micky van de Ven jugar en el lado izquierdo.

«No es la posición favorita de Virgil, pero si le necesitamos ahí, el equipo está por encima de todo. Puede ayudar mucho al equipo. Eso es posible», respondió Xavi a la pregunta de Verweij.

Van Dijk es en realidad diestro, pero siempre juega en el lado izquierdo del eje de la zaga. Tanto en el Liverpool como en la selección neerlandesa.