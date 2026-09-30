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Bart DHanis
Traducido por

Xavi se plantea hacer algo en la selección de Países Bajos que Ronald Koeman siempre evitó de forma rotunda

El seleccionador Xavi Hernández se plantea situar a Virgil van Dijk en el perfil derecho del eje de la zaga ante Grecia, según desveló en la rueda de prensa previa al duelo de la Nations League.

En los dos primeros partidos que disputó la selección de Países Bajos con Xavi, Jan Paul van Hecke actuó como central derecho. Sin embargo, el defensa del Brighton & Hove Albion se ha lesionado en el pie.

«Alguien le pisó el pie en el partido contra Serbia. Pensó que simplemente podría entrenarse, pero tenía muchísimo dolor», señaló Xavi. Mientras tanto, Van Hecke ya ha regresado a Inglaterra.

Xavi puede optar por colocar a Jurriën Timber en el lugar de Van Hecke, pero Mike Verweij le preguntó si también ha contemplado desplazar a Van Dijk hacia la derecha, lo que permitiría al zurdo Jorrel Hato o a Micky van de Ven jugar en el lado izquierdo.

«No es la posición favorita de Virgil, pero si le necesitamos ahí, el equipo es lo primero. Puede ayudar muy bien al equipo. Es una posibilidad», respondió Xavi a la pregunta de Verweij.

Van Dijk es en realidad diestro, pero siempre juega en el lado izquierdo del eje de la defensa. Tanto en el Liverpool como en la selección neerlandesa.

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