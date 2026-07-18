Xavi rompe su silencio y desvela cuál será su próximo destino como entrenador

Xavi Hernández, sin trabajo desde que dejó el Barcelona en 2024, ha roto su silencio y expresado su deseo de entrenar a una selección nacional, alejándose de los clubes y acercándose a las grandes competiciones continentales.

En una entrevista concedida este sábado a «RNE Deportes», el campeón del Mundial 2010 lo dejó claro: «Quiero formar parte de una selección nacional. Lo digo abiertamente», sus primeras palabras al respecto desde que dejó el Barça hace dos años.

El técnico de 46 años no ha fijado un destino concreto y se muestra abierto a todas las opciones: «Me entusiasma participar en un Mundial, una Eurocopa, la Copa Africana o la Copa de Asia», siempre que sea «un buen proyecto que nos permita trabajar en un ambiente tranquilo».

Prefiere las selecciones a los clubes porque, según explica, «La vida en el club no me permite pasar mucho tiempo con mi familia», y busca conciliar su carrera con sus hijos pequeños.

Desde su salida del Barcelona tras tres temporadas, Xavi ha permanecido alejado de los focos, sin pistas claras sobre su futuro hasta estas llamativas declaraciones.

Aunque no descarta ningún continente, su futuro parece alejado de España, que mañana domingo disputará la final del Mundial contra Argentina bajo la dirección de Luis de la Fuente.

Sus palabras alimentan la especulación sobre qué selección podría ficharlo, sobre todo aquellas que buscan un técnico con experiencia y una idea de juego clara para brillar en los grandes torneos.