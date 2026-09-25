Gjivai Zechiël volverá a incorporarse a la selección neerlandesa a partir del lunes. El centrocampista lo anunció este viernes por la noche tras el decepcionante empate 0-0 de la Sub-21 de Países Bajos ante Noruega y podrá prepararse finalmente para su debut con el equipo del seleccionador Xavi.

Zechiël ya entrenó esta semana con la absoluta de Países Bajos, pero de antemano ya sabía que estaría disponible para la Sub-21 de Países Bajos ante Noruega. “Ya sabía de antemano que iba a jugar este partido. Lo sabía desde hacía bastante tiempo, así que pude prepararme para ello”, cuenta a ESPN.

El centrocampista reconoce que alternar entre la selección neerlandesa, la Sub-21 de Países Bajos y el Feyenoord no es sencillo. “Entrenas allí y de repente tienes que jugar aquí. En la selección se pide algo distinto que aquí y en el Feyenoord también se pide algo diferente, así que en poco tiempo tienes que adaptarte a tres sistemas.”

Tras el duelo con Noruega, Zechiël no seguirá con el equipo de Michael Reiziger. “Sí, voy a volver a la selección neerlandesa. El domingo todavía no, porque obviamente es demasiado pronto después de hoy, pero el lunes me incorporaré allí de nuevo”, confirma.

Eso significa que Zechiël se perderá los partidos de la Sub-21 de Países Bajos contra Eslovenia y Bosnia y Herzegovina. “Eso es lo que espero, sí.”

En la absoluta de Países Bajos, Zechiël queda a la espera de su posible debut. “Ya lo veremos. Trabajo duro para ello y espero poder debutar, y entonces intentaré salir a por todas”, afirma el jugador del Feyenoord.

Zechiël notó claramente durante sus primeros días de entrenamiento con la absoluta de Países Bajos que el nivel allí es más alto. “Allí todo va un poco más rápido, el ritmo es un poco más alto y los detalles están algo más afinados. Pero creo que es lógico. Ese es el siguiente paso para nuestro grupo.”

Mientras tanto, la Sub-21 de Países Bajos tendrá que seguir adelante sin Zechiël en la lucha por la clasificación para la Eurocopa. Tras el empate sin goles ante Noruega, el equipo de Reiziger es cuarto de grupo y ya no depende de sí mismo para clasificarse.