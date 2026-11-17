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Jeffrey de Lange sueña con jugar en la selección neerlandesa. Así lo afirma el portero del Olympique de Marsella en una entrevista con la agencia francesa de noticias AFP.

De Lange (28) es el portero titular en Marsella tras la marcha de Gerónimo Rulli al Manchester City. En sus dos primeras temporadas, el guardameta procedente del Go Ahead Eagles había ejercido de suplente.

Con De Lange bajo palos, el Marsella ha ascendido hasta la cuarta posición de la Ligue 1. El inicio de temporada había sido dramático: el antiguo campeón de la Champions League perdió cuatro de sus cinco primeros partidos. Desde mediados de octubre, ha ganado cinco encuentros consecutivos.

De Lange se siente como en casa en Marsella, aunque reconoce que sus comienzos fueron difíciles por momentos. «Venía de un club más pequeño de los Países Bajos. Marsella supuso un cambio enorme».

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«También influyó que Gero estaba en su mejor momento. Así que primero tuve que aprender, observar y crecer. En mi segunda temporada aquí ya empecé a jugar más. Entonces piensas: vale, quiero esto todas las semanas. Me alegraba cuando jugaba, pero también sentía cierta frustración. Por suerte, pude convertirla en algo positivo», afirma el portero, que no se ha perdido ni un minuto esta temporada.

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De Lange prosigue con su análisis. «Pero quería más y el verano pasado le dije a la directiva que necesitaba jugar. Tres años en el banquillo no habrían sido buenos para mí, ni tampoco para el OM».

En Francia hubo críticas en ocasiones a las actuaciones de De Lange. Las opiniones son mucho más positivas tras los recientes partidos contra el RC Lens y el Bayer Leverkusen. «Así es el fútbol», concluye el portero con serenidad. «Si la crítica está justificada y viene de alguien que entiende de verdad el juego, la acepto. A veces incluso la agradezco».

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De Lange sabe que, a sus 28 años, todavía tiene margen de mejora. «Aún puedo mejorar en las situaciones de uno contra uno, en los balones altos y también en otros aspectos».

El portero del Marsella mira más allá de la Ligue 1. Su gran sueño es jugar con la selección neerlandesa. «Eso espero. Es mi objetivo. Aunque sé que tenemos buenos porteros», dice De Lange, exinternacional en categorías inferiores, en referencia, entre otros, a Bart Verbruggen, Robin Roefs y Mark Flekken. «Pero creo que deben tenerte en cuenta si juegas en un club como Marseile».