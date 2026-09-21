Xavi Hérnandez explicó en la rueda de prensa previa a los próximos partidos de la Liga de Naciones por qué no convocó a Luciano Valente, que ha comenzado bien la temporada.

La mañana del lunes, el nuevo seleccionador de Países Bajos compareció en Zeist para explicar las decisiones que tomó el pasado viernes. Valentijn Driessen quiso saber por qué Xavi ignoró a Valente.

«En realidad prefiero no entrar en jugadores individuales, pero sí, seguimos a Valente. Es un jugador bueno y con potencial para nosotros. También para él está abierta la puerta de Países Bajos», comenzó Xavi.

«Solo que ya tenemos muchísimos buenos centrocampistas. De verdad creo que es un centrocampista ofensivo y no un extremo izquierdo», concluyó Xavi sobre Valente, que últimamente juega a menudo como extremo izquierdo en el Feyenoord.

El capitán del club de Róterdam dijo el domingo por la tarde, en declaraciones a ESPN, que había esperado estar en la convocatoria. «Había esperado estar, pero tengo que hablar con los pies», dijo.

Valente ya ha marcado cuatro goles en siete partidos de la Eredivisie VriendenLoterij esta temporada y dio una asistencia en un gol del conjunto de Róterdam.

El capitán del Feyenoord debutó el año pasado con Países Bajos bajo las órdenes de Ronald Koeman. Hasta ahora suma dos internacionalidades con la selección neerlandesa.