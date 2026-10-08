Mauro Júnior elige definitivamente una carrera internacional con Brasil. La selección neerlandesa era una opción para el jugador del PSV, pero el seleccionador Xavi ya no tiene que llamarle.

Mauro aclara su futuro en una entrevista con ESPN. La selección neerlandesa ya no es una opción. «Eso se acabó, creo. De hecho, lo tengo clarísimo. Mi sueño siempre ha sido jugar para la selección brasileña».

«Había algunos rumores sobre la selección neerlandesa, pero, por supuesto, siempre ha sido mi sueño jugar con Brasil. Es el país donde nací y el país para el que quiero jugar», añade el futbolista del PSV.

Mauro está vinculado al PSV desde 2017 y podía haber jugado con la selección neerlandesa. Si Xavi le hubiera convocado, habría podido solicitar un pasaporte neerlandés, sin perder la nacionalidad brasileña.

El defensa, que también puede actuar como centrocampista, ya suma tres internacionalidades con Brasil. En los partidos ante Australia en septiembre entró como suplente en uno y fue titular en otro. Contra India, Mauro incluso dio una asistencia.

Mauro ya ha encontrado un lugar especial para la camiseta que llevó en el partido contra el conjunto australiano. «La tengo en casa. Ya he hecho que me la firmen todos mis compañeros. Va a tener un sitio especial».

Ahora, el foco de Mauro vuelve a estar en el PSV. El conjunto de Eindhoven reanuda este viernes la Eredivisie de la Vriendenloterij con un partido en casa ante el sc Heerenveen.