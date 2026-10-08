Mauro Júnior elige definitivamente una carrera internacional con Brasil. La selección neerlandesa era una opción para el jugador del PSV, pero el seleccionador Xavi ya no tiene que llamarlo.

Mauro aclara su futuro en una entrevista con ESPN. La selección neerlandesa ya no es una opción. «Eso está cerrado, creo. Lo tengo clarísimo. Mi sueño siempre ha sido jugar para la selección brasileña».

«Había algunos rumores sobre la selección neerlandesa, pero, por supuesto, mi sueño siempre ha sido jugar con Brasil. Es el país donde nací y el país para el que quiero jugar», añade el futbolista del PSV.

Mauro está vinculado al PSV desde 2017 y podría haber jugado con la selección neerlandesa. En caso de una llamada de Xavi, habría podido solicitar un pasaporte neerlandés sin perder la nacionalidad brasileña.

El defensor, que también puede actuar como centrocampista, ya suma tres internacionalidades con Brasil. En los duelos contra Australia en septiembre entró como suplente en uno y fue titular en otro. Ante India, Mauro incluso dio una asistencia.

Mauro ya le ha dado un lugar especial a la camiseta con la que jugó contra el equipo australiano. «La tengo en casa. Ya he hecho que todos mis compañeros me la firmen. Va a tener un lugar especial».

Ahora, el foco de Mauro vuelve a estar en el PSV. El conjunto de Eindhoven reanuda la Vriendenloterij Eredivisie el viernes con un partido en casa ante el sc Heerenveen.