Xavi: “Pensaba que el Madrid, sin Cristiano, iba a jugar mejor colectivamente”

El ex-Barcelona elogió además el nivel de De Jong y De Ligt: “No pierden el balón, salen bien y ya tienen el ADN Barça”.

Xavi Hernández mira fútbol, analiza fútbol y respira fútbol. Ahora lo hace desde Doha, Qatar. Allí, cerca del campo de entrenamiento que tiene Al Sadd, su club, repasó varios temas y hasta se animó a hacerse una autocrítica. “Pensaba que el Real Madrid, sin Cristiano (Ronaldo), iba a jugar incluso mejor colectivamente. CR7 te da muchas cosas individuales, por los 50 goles que marca, pero yo creía que el Real iba a jugar muy bien sin él. Y, de hecho, con (Julen) Lopetegui, tuvo algún partido así, con la Roma o en Moscú. Pero no le dieron tiempo”, aseguró el hombre nacido hace casi 39 años en Terrassa, en una entrevista con el diario Marca.

El ex-Barcelona habló además sobre su simpatía por Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, dos posibles refuerzos del club blaugrana. “Me gustan mucho, muy buenos para el Barça. No pierden el balón, salen bien, ya tienen el ADN Barça por venir del Ajax, que siempre fue una buena escuela para nosotros. Y son jóvenes”, comentó el volante, quien le dedicó también unas palabras a Vinicius: “Se le ve con talento y desparpajo. Es como Neymar: lo ves como una bomba, capaz de lo mejor, pero tienen que madurar aún. Ney va a aprender. Es inteligente… Pero es difícil encontrar sucesores a Messi y Cristiano. No creo que haya cracks que dominen con tanta diferencia como lo han hecho ellos dos. ¿Quién marca 50 goles? Luis Suárez, por ejemplo, me parece de los mejores 9 de la historia del Barça, pero sólo llega a 30, no a 50”.

En la entrevista, el nombre "Diego Simeone" tuvo su espacio. “Me puede gustar o no su estilo, que no lo comparto, pero hay un hecho claro: sus jugadores van como cohetes. Tiene una gestión de grupo excelente, los tiene motivadísimos”, elogió el mediocampista. Y numeró a sus actuales equipos preferidos, según el juego: “El Chelsea de Sarri juega bien, a ratos aunque sea. Me gusta verlos por su protagonismo con el balón. El Betis, el Arsenal de Emery, el Barça, la España de Luis Enrique, el Tottenham de Pochettino, sin hablar de Guardiola, que es el número uno en esto. Mi referencia como técnico”.