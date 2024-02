Xavi no tira la toalla en LaLiga, y también habla de su sucesor en el banquillo del Barcelona: "Para mi debería tener una continuación el ADN barcelonista"

El entrenador culé compareció ante la prensa previo al encuentro frente al Getafe, habló sobre el futuro cercano del club y opinó sobre su sucesor.

El Barcelona recibe al Getafe por la vigésimosexta jornada de LaLiga 2023-24. Será el sábado 24 de febrero, a pesar de haber disputado la ida de los octavos de Liga de Campeones en Italia hace un puñado de días. Xavi Hernández no quedó conforme con la decisión y lo expresó en rueda de prensa: "No tiene lógica, pero jugaremos igual. No es excusa. Tenemos dos días y medio para descansar y competiremos mañana. Hubiera sido mejor jugar domingo o lunes, evidentemente, pero no ha podido ser".

Además, destacó que es un encuentro clave porque "hasta que podamos matemáticamente, lucharemos por LaLiga". Se mostró esperanzado con los recientes puntos perdidos por el Real Madrid y el Girona, pero también dijo que "los que no podemos fallar somos nosotros".

Es que una victoria los dejará como escoltas, al menos, hasta el lunes. El entrenador entiende la importancia capital de esto: "Una victoria nos daría tranquilidad. Nos daría una semana para descansar, nos iría muy bien. Y así metes más presión al Girona y al Real Madrid".

Como es bien sabido, Xavi no seguirá en su cargo después del. 30 de junio. Al ser consultado por su sucesor, dio una contundente respuesta: "Para mi debería tener una continuación el ADN barcelonista", aunque matizó: "Yo tengo una opinión, pero, al final, es el Director Deportivo Deco y el presidente los que tienen que decidir".